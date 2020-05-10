فيديو قديم من خطوبة روجينا وأشرف زكي.. الفستان ورقص السقا يخطفان الأضواء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم من خطوبة الفنانة المصرية روجينا على الفنان أشرف زكي بحضور عدد من نجوم الفن والذي يعود إلى أكثر من 25 عاماً، ويظهر فيه الفنان محمد هنيدي، والفنان أحمد السقا، والفنان الراحل وحيد سيف بالإضافة للفنان علي الحجار وآخرون.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل واسع، رغم أن أغلب التعليقات تركزت حول الملابس والموضة التي كانت متبعةً في فترة التسعينات، حيث حظي فستان خطوبة روجينا بردود فعل واسعة بالإضافة إلى تسريحتها، إلا أن أحمد السقا قد حاز أيضًا على النسبة الأكبر من التعليقات بسبب رقصه على الطاولة.

وتعود قصة هذا الفيديو إلى ربع قرن، عندما أعلنت روجينا خطبتها من أشرف زكي، ليتزوجا بعدها وهي بسن صغيرة، حيث كان أستاذها في المعهد.

ولدى روجينا وأشرف ابنتان هما مايا ومريم، وبالرغم من الحب الكبير الذي جعهما شهدت علاقتهما بعض المشاكل، حيث انفصلا في فترة من الفترات إلا أن هذا الانفصال لم يدم أكثر من 6 أشهر.

وعلى الصعيد الفني؛ تشارك الفنانة المصرية في الموسم الرمضاني الحالي في مسلسل "البرنس" وتجسد شخصية فدوى زوجة فتحي "أحمد زاهر" شقيق رضوان البرنس "محمد رمضان".

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وتحظى روجينا بإعجاب الجمهور بسبب تمكنها من أداء شخصية الشر بشكل مميز، جعلت الجمهور يكرها بالإضافة للفنان أحمد زاهر والذي رأى الجمهور أنه هو بطل العمل.

ويحقق المسلسل ككل نسبة مشاهدة عالية جدًا جعلته من الأفضل هذا الموسم، بالرغم من بعض الانتقادات البسطية التي طالت بعض المشاهد.

وتعتبر روجينا من النجمات الناجحات وسبق وأن قدمت أدوارا مميزة خلال مسيرتها، من أبرزها الطوفان ومسلسل ضد مجهول إلى جانب الفنانة غادة عبدالرازق.

كما تشارك الفنانة روجينا في هذا الموسم بالمسلسل السوري "أحلى الأيام" إلى جانب الفنان معتصم النهار، وعدد من النجوم وهو الجزء الثالث من مسلسل أيام الدراسة ويعرض العمل على القنوات السورية.

وعلى صعيد آخر؛ أشرف زكي هو فنان ومخرج مصري شارك في عدد من الأعمال وهو نقيب الفنانين المصريين وشقيقته هي الفنانة المصرية ماجدة زكي والتي سبق وأن كانت متزوجة من الفنان كمال أبو ريا، وعرفت في عدد من الأعمال لعل أبرزها مسلسل عائلة الحاج متولي في دور أمينة.