ضياء عبد الخالق يكشف كواليس موافقته على دور الإرهابي في "الاختيار"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري ضياء عبدالخالق، إن ملامحه هي السبب في اختيار المخرجين له في دور الإرهابي، مؤكدًا أنه فنان موهوب ويستطيع أداء الأدوار المركبة خاصة الشر منها، موضحاً أنه يعشق الأدوار التاريخية ويتمنى تجسيد أي شخصية من العصور الوسطي.

وأضاف في تصريح خاص لـ"فوشيا" أن قبوله لشخصية الإرهابي بمسلسل "الاختيار" جاء بسبب قوة الدور قائلا: "المخرج بيتر ميمي أرسل له صورة للشخص الحقيقي ومقال مكتوب فيه معلومات كثيرة عنه وكأنه cv"، مشيرًا إلى أنه بحث كثيرًا عن فيديو له لكن لم يجد، فبدأ يقرأ كل ما كتب عنه، بالإضافة إلى السيناريو الذي كتبه باهر دويدار، مع تعليمات بيتر ميمي، لتخرج الشخصية بهذا الشكل.

وعن تشبيه جمهوره له بمحمود المليجي قال: "هذا فخر لي أن أكون مثل شخصية عظيمة مثل الفنان محمود المليجي، الأستاذ كان عبقريًا في أدواره خاصة الشر، وأتمنى أن أكون خليفته في هذا النوع من الدراما، لأني أعشقه وهو أستاذي".

وعن ردود فعل الجمهور، قال إنه لم يقلق من كره الجمهور حيث سبق له وقدم شخصية الإرهابي من قبل في فيلم "كبارية"، موضحا أن كره الجمهور له يعتبر نجاحا، لأنه استطاع تقديم الدور بالشكل الصحيح.

وعن اتقانه اللهجة السيناوية، قال: "لم أكن أعرف عنها أي شيء، لكن سعيد الكردي مصحح اللهجة جلس معي وضبطنا النطق حتى أتقنت اللهجة السيناوي" موجها للشكر لكل العاملين بالمسلسل الذي يعتبره تاريخيًا.

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وشهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، أحداثاً متتالية، حيث بدأت بالإعلان عن تفجير مديرية الأمن بمدينة الدقهلية، وإعلان أنصار بيت المقدس مسؤوليتهم عن الحادث الأليم، الذي راح ضحيته أكثر من 20 شخصاً.

وعلى الجانب الآخر، ما زال الرائد أركان حرب أحمد منسي ورجاله يراقبون القناص "أبو صهيب"، حيث يختبئون أعلى سطح عمارة فى جنوب سيناء، ويرصدون التحركات الغريبة من المارة والذين يستقلون سيارات غريبة، وخلال مراقبة منسي ورجاله للقناص الخطر، ظهر الأخير وهو يستعد لقتل أحد الجنود من أعلى دبابة، واستعد منسي وضربه طلقة فى كتفه، ثم ركض ليلحق به، ولم يجده في مفاجأة كبيرة، حيث اختفى أبو صهيب في لمح البصر.

ليعلم منسي بعد ذلك من خلال التحريات أن هناك رجلاً ومعه طبيب، يترددون على أحد المنازل، والشك يحوم حولهما، حيث وجد منسي أن الطبيب يعالج القناص من إصابته.

ومسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصري، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل‎.