شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف يطلق حملة "خيرك يفرق" لمساعدة اللاجئين بمشاركة مشاهير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت منظمة الأمم المتحدة "يونيسيف"، حملة جديدة لمساعدة اللاجئين في مختلف أنحاء الوطن العربي لرفع المعاناة التي يعشونها خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأطلق المنظمة العالمية حملة بعنوان "خيرك يفرق" بمشاركة عدد كبير من النجوم والمشاهير مثل الفنانة كنده علوش والفنان أحمد أمين، وآخرين، لجمع أكبر عدد ممكن من التبرعات والمساعدات الإنسانية لتوصيلها للمحتاجين في المدن الأكثر تعرضاً للحروب والصراعات.

وسرعان ما نشر كل الفنانين والمشاهير الحملة عبر حساباتهم الشخصية وكتبوا " لم نتخيل يوماً أن نعيش هذا المشهد، فحياة ملايين الناس باتت معلقة، لكن الكثيرين قد لا يعرفون أنّ اللاجئين يعيشون ظروفاً مماثلة منذ سنين، وهم يكافحون من أجل الحصول على عيش كريم، ولأن رمضان هو شهر التكافل والعطاء، تعاونت مع مفوضية اللاجئين لأدعوكم لأن تتركوا أثراً جميلاً في حياتهم والتبرع لمساعدة العائلات المحتاجة #خيرك_يفرق في #رمضان ".

Advertisements

وعلى جانب آخر، توقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسيف" وفق العديد من الدراسات والاحصائيات ارتفاع فى عدد المواليد بعدد كبير من دول العالم وسط أزمة جائحة كورونا " كوفيد -19 "

وأفادت المنظمة أن من بين الدول التي يُتوقع فيها أعلى معدلات الولادة خلال الأشهر التسعة التي أعقبت إعلان كورونا بالجائحة هي: الهند (20.1 مليون)، الصين (13.5 مليون)، نيجيريا (6.4 مليون)، باكستان (5 مليون) وإندونيسيا (4 مليون). وتشهد معظم هذه الدول معدلات وفيات عالية للولادات حتى قبل تفشي الجائحة، وقد تشهد زيادة في هذه المستويات مع الظروف التي يفرضها المرض.

وفي الولايات المتحدة، سادس أعلى دولة من حيث عدد المواليد، من المتوقع ولادة 3.3 مليون طفل بين 11 مارس وحتى 6 ديسمبر. وفي نيويورك، تبحث السلطات في إيجاد مراكز توليد بديلة بسبب مخاوف الكثير من الحوامل من الوضع في المستشفيات.