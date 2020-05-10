شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داش عن شخصيته فى "البرنس": نمت فى المصحة يوم كامل لأتعلم أداء المدمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من ضمن الأعمال التي تحقق نجاحا في السباق الرمضاني 2020، مسلسل "البرنس" لمحمد رمضان، ويتلقى كل الفنانين المشاركين في المسلسل إشادات على أدوارهم، ومنهم الفنان الشاب أحمد داش، الذي وجه الشكر لمحمد رمضان ومحمد سامي على مشاركته في المسلسل.

وتحدث داش عن شخصية المدمن التي يجسدها في المسلسل، وتحضيره للشخصية وقال إنه ذهب لاحدى المصحات بوادى النطرون، وأقام ليلة كاملة داخل المصحة لكى يجسد شخصية "عادل".

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تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده ويجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، ونور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، ومن تأليف ‏وإخراج محمد سامي.