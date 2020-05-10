شكرا لقرائتكم خبر عن عادات نجوم زمان فى رمضان..أنور وجدى واعظ ومنزل حسين صدقى ساحة صوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل منا طقوسه وعاداته فى رمضان، سواء فى أثناء الصيام أو بعد الإفطار، وهو ما ينطبق على نجوم الزمن الجميل الذين كان لكل منهم طقوسه وعاداته فى رمضان.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر فى رمضان عام 1954 تحدث عدد من عمالقة الفن ونجومه عن عاداتهم فى شهر رمضان ، وكان من بين هؤلاء النجوم الفنان الكبير أنور وجدى وكان من أكثر النجوم حرصا على الصيام.

وقالت الكواكب أن أنور وجدى يتحول فى شهر رمضان إلى واعظ ينصح زملائه بالصيام ويحذرهم من عذاب الأخرة.

وكان من أهم عاداته فى رمضان أنه يقيم فى بيته أجمل السهرات التى يدعو فيها أصدقائه المقربين وتمتلئ هذه السهرات بالتسالى والمواقف الطريفة والضحك.

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أما الفنان حسين صقى والذى عرف فى الوسط الفنى بتدينه الشديد، فكان من أحرصهم على صيام رمضان، ويقيم فى ليالى الشهر الكريم سهرات رمضانية فى بيته يدعو إليها رجال الدين ومنهم الشيخ شلتوت الذى كان من أقرب أصدقائه.

ويتحول بيت حسين صدقى خلال شهر رمضان إلى ساحة صوفية يرتل فيها القرآن والاناشيد والابتهالات الدينية ويشارك فيها عدد من المقرئين والمنشدين فى تلاة القرآن وإلقاء القصائد النبوية.

كما كان الفنان عباس فارس يقضى أغلب نهار رمضان مع أتباع الطرق الصوفية الذين كان يلتقى بهم فى أحد المساجد المنزوية ، وكان يخطب فى الناس ليحثهم على التدين والعمل بتعاليم الدين والبعد عن الفحشاء والمنكر.