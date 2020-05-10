شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان زمان الموسم الذهبى للسينما..أشهر أفلام عرضت فى شهر الصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح شهر رمضان منذ سنوات طويلة موسم الانتاج الدرامى والتلفزيونى الذى تتراجع فيه السينما ويعزف معظم المشاهدين عن دورالعرض السينمائى وتؤجل عروض الأفلام إلى ما بعد شهر رمضان، ولكن فى رمضان زمان كان الوضع مختلفاً حيث كان رمضان يمثل الموسم الذهبى للسينما وفيه عرض عدد من أشهر الأفلام السينمائية.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر فى رمضان عام 1960 نشرت المجلة موضوعا عن الرواج السينمائى فى رمضان زمان، وكان وقت صدور هذا العدد بدأ المنتجون يبتعدون عن طرح أفلامهم فى رمضان.

وأشارت الكواكب إلى أن المنتجون فى وقت سابق كانوا يتنافسون ليتم عرض أفلامهم فى شهر رمضان وأن المنتج السعيد هو الذى كان يوافق وقت عرض فيلمه الشهر المبارك، وأن حفلة الثالثة بعد الظهر كانت تحقق إيراداً يوازى حفلات اليوم كله، بينما كانت حفلات التاسعة والنصف مساء تشهد حضور الشخصيات البارزة والمشهورة، وكانت معظم العائلات المعروفة تحجز المقصورات ومقاعد الدرجة الأولى لقضاء السهرات الرمضانية فى السينما.

وكانت المنتجة الكبيرة عزيزة أمير تتفائل بعرض أفلامها فى شهر رمضان وذلك لأن فيلمها طاقية الإخفاء عرض خلال شهر رمضان عم 1944 ، والذى قامت ببطولته تحية كاريوكا ومحمد الكحلاوى وبشارة واكيم - يختلف عن فيلم سر طاقية الاخفاء للفنان عبدالمنعم ابراهيم- وحقق فيلم عزيزة أمير إيرادات لم يحققها أى فيلم أخر فى ذلك الوقت.

Advertisements

وأوضحت المجلة أن فيلم " يوم سعيد" للموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب والذى حقق نجاحا كبيرا عندما عرض فى شهر رمضان عام 1940 غير فى خطة السينمات التى لم تكن قبله تعرض 4 حفلات فى اليوم ولكن مع نجاح الفيلم تقرر إضافة حفلة فى الثالثة والربع ظهرا، ومع استمرار الإقبال والنجاح تقررر غضافة حفلة أخرى تبدأ فى الحادية عشر صباحا، وامتلأت دور العرض بالصائمين وزادت عدد الحفلات فى السينما إلى أربعة حفلات فى اليوم.

وفطن الفنان الكبير أنور وجدى للنجاح الذى تحققه الأفلام التى تعرض فى شهر رمضان، فكان يتعاقد مع دور السينما قبل رمضان بعدة أشهر لعرض أفلامه خلال الشهر الكريم، كما حقق فيلم " تعالى سلم" للموسيقار فريد الأطرش إيرادات كبيرة بعد أن شملت فترة عرضه شهر رمضان والعيد، وبلغت إيراداته 16 ألف جنيه وهو مبلغ ضخم فى هذا التوقيت.

وأكدت الكواكب أنه لأول مرة عرف جمهور السينما تجارة السوق السوداء للتذاكر مع عرض فيلم" فاطمة" لكوكب الشرق أم كلثوم فى رمضان عام 1948 ، ومن شدة الزحان اشترى بعض التجار عدد من تذاكر السينما لبيعها بأسعار مرتفعة للمقبلين على مشاهدة الفيلم بأضعاف ثمنها.

وشهدت حفلات الثالثة ظهرا إقبالاً فى رمضان من الصائمين الذين كانوا يفضلون هذا التوقيت لقضائه فى دور العرض ولاستمتاع بمشاهدة الأفلام وقضاء فترة الظهيرة الحارة فى السينمات المكيفة، كما أضافت بعض السينمات حفلة خامسة تبدأ فى الثانية والنصف وتنتهى قبل السحور، وكانت تغرى المشاهدين بعرض أفضل الافلام خلال هذه الحفلة.