شكرا لقرائتكم خبر عن كيلي كلاركسون توقعت أن ابنها ولد أصم..اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية كيلي كلاركسون عاشت فترة صعبة جدا في حياتها و ذلك بعد أن توقعت أن ابنها ولد أصم وهو ما أكده موقع " اوليان تايمز" ، فقد اشارت مغنية " I Dare You " أن ابنها رمينجتون البالغ من العمر 4 سنوات كان يعاني من مشاكل في السمع والكلام ، والتي نتجت عن تراكم شمع الأذن ، و هو ما جعلها تشعر وكأنه طفل اصم .
فقد قالت كيلي كلاركسون : " كان لديه مشكلة في الكلام لأنه كان يعاني من مشكلة في الأذن عندما كان طفلا ، في أعماق أذنيه كان هناك الكثير من الشمع حيث اعتقدنا ، تقريبا أنه كان أصم إضافة الي انه كان تحدث بطريقة غير واضحة وكأنه تحت الماء ".
وقد تمكنت المغنية البالغة من العمر ( 38 عاما ) من أخذ رمينجتون إلى الطبيب من أجل إزالة الشمع، وبينما كانت العملية "بسيطة" .
يذكر ان كيلي كلاركسون بدأت مسيرتها الفنية عام 2002 ، واستطاعت بفضل موهبتها أن تكون واحدة من أهم وأشهرنجوم الغناء في العالم ، ومن أبرز الأغنيات التي قدمتها كلاركسون " piece by piece " و " since u been gone " و " underneath the tree " و " catch my breath " ، و غيرهم .
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