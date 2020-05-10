شكرا لقرائتكم خبر عن ريا ابي راشد تستعيد ذكريات الأوسكار وتفتقد أجواء المهرجانات: والله اشتقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد عن اشتياقها لأجواء المهرجانات حيث استعادت ذكريات مهرجان أوسكار العام الماضى بصورى لها، عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، وعلقت عليها قائلة :"والله أشتقنا".







ريا ابي راشد

و كانت عبرت الإعلامية ريا أبى راشد عن افتقادها للعمل حيث بقائها في العزل المنزلى فى ظل تفشى فيروس كورونا، حيث ظهرت في فيديو كوميدى طريف من المطبخ، حاورت من خلاله الكوسه والأفوكادو والحمص.

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وقالت من خلال الفيديو نشرته عبر حسابها بموقع انستجرام:"مرحبا وحلقة مميزة جدا ، نقدم لكم من المطبخ مع مقابلة حصرية مع الكوسه وشو رأى الأفوكاتو بالحجر الصحى ومقابلة حصرية مع الحمص لنعرف شو المستجدات عن أزمة كورونا".

وعلقت ريا أبى راشد، قائلة"العزلة الاجتماعية عندما دخلت المطبخ، كما هذا سيء افتقد وظيفتي.. شو مجهزين اليوم على الفطور".

وتظهر عادة في فيديوهات طريفة منذ تواجدها في المنزل، فى فيديو تلعب مع ابنتها، مرتدية فستانا أنيقا باللون الأزرق السماوى. ونشرت ريا الفيديو عبر حسابها الرسمى بإنستجرام، وفيه ظهرت واقفة ويمكنك سماع صوت ابنتها فى الفيديو دون أن تراها، لتفاجئ متابعيها أن نجلتها تختبئ فى ثوب ريا، ليضحك الثنائى معا وتحتضن ريا ابنتها فى النهاية. وعلقت ريا على الفيديو قائلة: اللبناني من قول "بقوسة" كيف بتقولوها انتو؟".

يشار أن الإعلامية اللبنانية رايا أبي راشد انضمت لحملة "شمعة الأمل"، للكاتب الفلسطينى الكندى شاكر خزعل، والتى تهدف لإضاءة الشموع الافتراضية للمرضى والمصابين والأكثر تضرراً بفيروس كورونا وكتبت ريا أبى راشد عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"لنأخذ استراحة قصيرة من الجنون والخوف من حولنا ، ونضيء شمعة الأمل".