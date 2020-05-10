شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع ومصطفى خاطر يقتحمان عالم تيك توك فى "عمر ودياب".. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حلقة الأمس من مسلسل "عمر ودياب" العديد من المواقف الكوميدية، وذلك بعدما قرر الثنائي عمر ودياب دخول عالم تيك توك أملاً في الشهرة وكسب الأموال من خلال العمل علي فيديوهات تحقق مشاهدات عالية، وهو ما حدث بالفعل حينما قاما بعمل فيديو علي أغنية "جيت ع البايظ".

الفنان على ربيع بدوره نشر مؤخراً علي حسابه عبر انستجرام مشهد دخوله هو وخاطرعالم تيك توك، حيث انهالت عليه العديد من التعليقات الكوميدية التي أثنت علي الحلقة وتفاعلت معها علي طريقتها الخاصة.

مسلسل عمر ودياب يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.

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وفى سياق آخر، شارك النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، مؤخرا عبر حسابه على إنستجرام"، بصورة أثناء متابعته لمسلسل "عمر ودياب"، والذى يعرض حاليا على قناتى ON والحياة.