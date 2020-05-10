شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد بسمة بوسيل: أجمل وأحن زوجة وأم ربنا يخليكي لينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم تامر حسني بعيد ميلاد زوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل على أنغام أغنيته "كل سنة وأنت طيب"، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا: "كل سنة وأنتٍ أغلى انسانه في حياتي كل سنة وأنتٍ حبيبتي كل سنة وأنت أجمل و أحن ماما ربنا يخليكي ليا و لأولادنا اللهم آمين".

وكان حرص الفنان تامر حسنى، على نعى "أدمن" صفحة Urtlas Tamer Hosnyعبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وقال الفنان تامر حسنى، عبر صفحته بموقع فيس بوك :" الله يرحمك يا سهى رحلتك كانت كبيرة مع المرض وكنتي بنت مؤمنة بقدر ربنا و كنتي بتقولي الحمد لله".

وأضاف:"روحتي عند اللي أحن عليكي من كل الدنيا و في شهر رمضان يعني اكيد دلوقتي عرفتي ربنا بيحبك قد ايه عشان المكانة الجميلة اللي إنتي فيها دلوقتي و اختيارك في شهر رمضان اجمل حسن خاتمة.. الله يرحمك يا أجمل ملاك".

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يشار إلى أن آخر أعمال المطرب تامر حسنى، الغناء ضمن أوبريت "أنت أقوى" بمشاركة الكينج محمد منير، الديفا سميرة سعيد، النجم صابر الرباعى، النجم وائل جسار، النجمة كارول سماحة، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدى، إخراج الكليب لطارق العريان.

وتقول كلمات الأوبريت: كل يوم الشمس تطلع تملى بالنور الوجود.. كل لحظة خير يعدى فى القلوب ولا الورود.. هى نور الإنسانية اللى بتعدى الحدود.. أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة".