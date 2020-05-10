شكرا لقرائتكم خبر عن جنات: قدمت أغنية إعلان مؤسسة الكبد تطوعاً ولم أتقاض أجراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة جنات لـ"الخليج 365" أنها لم تتقاضى أجراً في إعلان مؤسسه مستشفي الكبد، مشيرة أنها تفاجأت بعدم وجود شكر لها على الاعلان، وهو جعل هناك تساؤلات أنها تقاضت أجراً مقابل الغناء وهذا لم يحدث بالمرة متمنية الشفاء لكل المرضي كما وجهت الشكر للقائمين على المستشفي من أطباء وإدارة على مجهوداتهم.

وكانت جنات قد كتبت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"تمنياتي بالشفاء لكل مرضى مستشفى الكبد ولجميع الدكاتره والعاملين بالمستشفى بمزيد من النجاح والتوفيق..كنت أتمنى توضيح أن هذا العمل مهدى من جميع الفنانين القائمين على انجازه ولكن مع عرض العمل في هذا الشهر الكريم على الفضائيات أحب أقول..الف الف مبروك".



جنات

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واحتفلت جنات الأسبوع الماضى، بعيد الميلاد الأول لابنتها التى تحمل نفس اسمها "جنات" برفقة زوجها المصرى محمد عثمان، حيث نشرت جنات، عبر حسابها على انستجرام، صورة جمعت أسرتها الصغيرة ابنتها وزوجها، صحبتها بتعليق: "كل سنة وانتي منورة حياتنا يا جينى، أول سنة عيد ميلاد".

وشاركت جنات مؤخراً فى حفل شم النسيم الذى أطلقته احدى القنوات الفضائية، تشجيعا للمواطنين للبقاء في المنزل حرصاً على الصحة العامة وتقليل حالات الإصابة بوباء كورونا المستجد، حيث تم الاعلان عن الحفل تحت شعار "حفلتك في البيت" وشارك فى هذه المبادرة مصطفى حجاج، ومُصطفي شوقي.