شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد يتصدر ترند جوجل وتويتر بمشهد الـ 20 ثانية فى مسلسل "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مفاجأة كبيرة حملها صناع مسلسل "الاختيار" بالأمس خلال الحلقة الـ 16، تمثلت فى ظهور النجم عمرو سعد فى نهايتها خلال الأحداث في دور ضابط يتم تكليفه مع المنسي بمهمة جديدة ستظهر بصورة أكبر خلال حلقة الليلة التي بات مشاهدو العمل ينتظرون عرضها بشغف كبير.

ورغم أن ظهور النجم عمرو سعد لم يتعد الـ 20 ثانية ولم يذكر سوى جملتين تبادلهما مع النجم أمير كرارة، إلا أنه وبمجرد انتهاء الحلقة تصدر اسمه واستحوذ علي التريند، سواء فى تويتر أو حتي على مؤشرات البحث على جوجل، وذلك بسبب فرحة الكثيرين من جمهور ومحبي سعد بظهوره خلال سباق دراما رمضان من بوابة مسلسل "الاختيار" كضيف شرف على الأحداث من جهة، ولجمال المشهد من جهة أخرى، حيث عبر الكثيرون عن إعجابهم بالمشهد ورحبوا بـ عمرو سعد، كل علي طريقته الخاصة.

مثلما ظهر في تعليقات من عينة : "عمرو سعد وصل"، "المشهد جامد"، وغيرها من التعليقات التي أثنت على ظهور النجم عمرو سعد إلى حد كبير، خاصة مع تضمن المشهد لمحة كوميدية تحسب لصناع العمل حينما تبادل الثنائي عمرو سعد وأمير كرارة الحوار بقول كرارة لـ سعد: ما عرفتكش من غير الافارول، ليرد سعد بقوله: يعني بتاعت سوق العصر دي هيا اللي معملتكش ظابط.

لينتهي المشهد برد من أمير كرارة بقوله : "لا دي بتاعه دكان شحاته"، في إشارة إلي الفيلم الذى قام ببطولته النجم عمرو سعد قبل سنوات وحقق به نجاحاً كبيراً.

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