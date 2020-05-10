شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاقها بأيام.. شبكة HBO Max تعرض لقطات من عروضها المنتظرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت شبكة قنوات HBO الأمريكية، على عرض تريلر تشويقي جديد يضم كل عروضها المقرر بثها عبر منصتها الجديدة التي تأتي بعنوان HBO Max، والمقرر ان تنطلق في 27 مايو الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية للشبكة الأمريكية، مقطع فيديو ضم كل العروض المنتظر بثها وتواجدها في المنصة الجديدة والتي كان أبرزها مسلسل GOT وأعمال Super man الشهير وسلسلة أفلام الجوكر منذ بدايتها وحتى آخر أجزائها.

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وفي سياق آخر، أعلنت شبكة HBO تجديد سلسلة الكوميديا ​​Insecure للموسم الخامس، وقالت إيمي جرافيت، نائب الرئيس التنفيذي، HBO Programming، "يسعدنا أن عيسى وبرنتيس وفريق Insecure بأكمله سيعودون معًا للموسم الخامس، بينما ننعم بـ أوقات مسلية، فإن قصصهم تجعلنا جميعًا نشعر بقليل من الوحدة في العالم"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

طرح الموسم الرابع من Insecure يوم 12 أبريل الماضى، لأول مرة على HBO، المسلسل من بطولة عيسى راي التى ترأس فريق التمثيل، ونستمر في متابعة شخصياتنا المفضلة أثناء تقييم علاقاتهم، الجديدة والقديمة، في محاولة لمعرفة من وما يأتي معهم في المرحلة التالية من حياتهم.

يشمل فريق ممثلين الموسم الرابع عيسى راي، وإيفون أورجي، وجاي إليس، وناتاشا روثويل، وأماندا سيل، وألكسندر هودج.