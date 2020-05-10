شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامة والجوانتي.. أول ظهور ليارا خارج المنزل بعد الحجر فى السوبر ماركت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية يارا جمهورها بصور لها فى أول مرة تخرج بها من منزلها بعد فترة الحجر المنزلى التي أتبعته خوفا من انتقال عدوي فيروس كورونا، حيث علقت قائلة :"وهَيْك كانت أوّل طَلعَه مِن بَعد الحَجر..شويّة فواكه وشويّة خضار????ما فينا نستغني عنهم.. مين بيحكي مع الأكل والخضار والفواكه متلي".



يارا

ومن ناحية أخرى عبرت الفنانة اللبنانية يارا، عن اشتيقاها لمباريات كرة القدم وفريقها المفضل برشلونة بعد توقف النشاط الكروى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتأكيدًا على عشقها للبارسا، نشرت يارا صورتها وهى ترتدى تيشيرت الفريق الكتالونى، عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وقالت يارا فى تعليقها على الصورة، "خلال هذا الحجر الصحى، حتى لو كنت فى واحدة من أجمل المدن فى العالم مثل دبى، يمكنك الرجوع إلى الأشياء التى تحبها أكثر.. أحب وأفتقد فريق برشلونة المفضل لدى، ولا يمكننى الانتظار حتى أراهم يلعبون ويملأون الملاعب مرة أخرى"، وأضافت "اشتقنا كتير لمباريات برشلونة.. إن شاء الله يرجعوا كمان لأنو فيه غير فرق رجعت.. مين بيتذكّر كم نقطة كان عندهم برشلونة قبل توقّف الدّورى؟".

وكان لاعبو برشلونة الإسبانى عادوا للظهور من جديد فى مقر النادى يوم الأربعاء الماضي ، للخضوع للفحوصات الطبية استعداداً للعودة للتدريبات من جديد تمهيداً لاستئناف الموسم الكروى الذى توقف منذ مارس الماضى لتفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".