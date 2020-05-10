شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تطلق City of Lover Concert بعد إلغاء حفلاتها بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية تايلور سويفت قررت أن تفاجئ كل محبيها و معجبيها الذين كانوا يتمنون حضور حفلاتها التي تثير عادة ضجة لكن كل الحفلات و الاحداث الفنية قد توقفت بسبب انتشار فيروس كورونا " COVID19 " ، فكشفت سويفت البالغة من العمر ( 30 عام ) انها بصدد إطلاق حفلة مسجلة لها من العام الماضي تحمل اسم " City of Lover Concert " ومن المقرر أن يتم عرضها بالولايات المتحدة الامريكية علي " ABC" بعد أيام معدودة .

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و قد تم تصوير العمل خلال حفل تايلور سويفت الضخم الذي احيته في " أوليمبيا هول " في باريس العام الماضي ، حيث قدمت لأول مرة أغنيات ألبومها الأخير " LOVER " ، كما يظهر العمل عدد من اللقطات من كواليس الحفل و التي تظهر لأول مرة كأن المشاهدين كانوا جزء من الحدث .

وكشفت النجمة تايلور سويفت عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " تويتر " أن العرض الأول لـ " City of Lover Concert " سيكون 17 مايو الجاري على ABC ، و يتم عرضه يوم 18 مايو الجاري علي DISNEY+ ، و أكدت سويفت قائلة: " قمنا بتصويره في باريس شهر سبتمبر الماضي.. من الممتع مشاركة هذا العمل معكم " .