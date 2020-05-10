محمود عمرو ياسين يكشف كواليس دوره فى "الفتوة": عمل صعب وأكسبنى خبرة كبيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عمرو ياسين يكشف كواليس دوره فى "الفتوة": عمل صعب وأكسبنى خبرة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف الفنان الشاب محمود عمرو ياسين أن ترشيحه لمسلسل "الفتوة"، بطولة الفنان ياسر جلال، كان عن طريق مؤلف العمل هانى سرحان، بعد مشاهدته فى مسلسل "نصيبى وقسمتك"، وبعد ذلك قدمه لمخرج العمل حسين المنباوى والفنان ياسر جلال اللذين رحبا به، مضيفا أنهما لم يلتقيا به قبل ذلك، لكنهما شاهداه فى "نصيبى وقسمتك".
وأضاف محمود لـ"الخليج 365" أن تحضيرات شخصيته فى "الفتوة" بدور عبده سيد اللبان، ابن الفنان رياض الخولى " فتوة المدبح"، أخذت وقتا طويلا نظرا لاختلاف الزمان والطبقات الاجتماعية فى العمل عن الواقع، وأن الشخصية جديدة عليه لم يقدمها من قبل.
وعن تحضيره للشخصية أوضح أنه قرأ كثيرا عن هذه الفترة الزمنية، وعن حياة الطبقتين المتوسطة والفقيرة فى كثير من أمور الحياة اليومية مثل طريقة الكلام والملابس وغيرها، حتى يستطيع تأدية دوره فى العمل بشكل مناسب يرضى الجمهور.
وأشار محمود إلى أن تواجد الفنانين ياسر جلال ورياض الخولى فى العمل أعطاه قدرا كبيرا من الطمأنينة والراحة النفسية وجعله يشعر أنه وسط أهله، مؤكدا أن هذا الإحساس فى صالح العمل، حيث يخرجه فى صورة جيدة تلقى قبولا جماهيريا.
أما عن استفادته من المشاركة فى عمل كبير عمر أن مسلسل "الفتوة" عمل ناجح سيترك بصمة لدى الجمهور، وسيكون سببًا فى شهرته، مضيفا أنه اكتسب من المشاركة فى هذا العمل خبرة فنية كبيرة نظرا لصعوبة الشخصية واختلافها عن أعماله السابقة، واختتم قائلا: أتمنى أن أكسب ثقة الجمهور من خلال أداء الشخصية وأن أكون عند حسن ظنهم.
مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.
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