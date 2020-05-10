شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عمرو ياسين يكشف كواليس دوره فى "الفتوة": عمل صعب وأكسبنى خبرة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الفنان الشاب محمود عمرو ياسين أن ترشيحه لمسلسل "الفتوة"، بطولة الفنان ياسر جلال، كان عن طريق مؤلف العمل هانى سرحان، بعد مشاهدته فى مسلسل "نصيبى وقسمتك"، وبعد ذلك قدمه لمخرج العمل حسين المنباوى والفنان ياسر جلال اللذين رحبا به، مضيفا أنهما لم يلتقيا به قبل ذلك، لكنهما شاهداه فى "نصيبى وقسمتك".

وأضاف محمود لـ"الخليج 365" أن تحضيرات شخصيته فى "الفتوة" بدور عبده سيد اللبان، ابن الفنان رياض الخولى " فتوة المدبح"، أخذت وقتا طويلا نظرا لاختلاف الزمان والطبقات الاجتماعية فى العمل عن الواقع، وأن الشخصية جديدة عليه لم يقدمها من قبل.

وعن تحضيره للشخصية أوضح أنه قرأ كثيرا عن هذه الفترة الزمنية، وعن حياة الطبقتين المتوسطة والفقيرة فى كثير من أمور الحياة اليومية مثل طريقة الكلام والملابس وغيرها، حتى يستطيع تأدية دوره فى العمل بشكل مناسب يرضى الجمهور.

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وأشار محمود إلى أن تواجد الفنانين ياسر جلال ورياض الخولى فى العمل أعطاه قدرا كبيرا من الطمأنينة والراحة النفسية وجعله يشعر أنه وسط أهله، مؤكدا أن هذا الإحساس فى صالح العمل، حيث يخرجه فى صورة جيدة تلقى قبولا جماهيريا.

أما عن استفادته من المشاركة فى عمل كبير عمر أن مسلسل "الفتوة" عمل ناجح سيترك بصمة لدى الجمهور، وسيكون سببًا فى شهرته، مضيفا أنه اكتسب من المشاركة فى هذا العمل خبرة فنية كبيرة نظرا لصعوبة الشخصية واختلافها عن أعماله السابقة، واختتم قائلا: أتمنى أن أكسب ثقة الجمهور من خلال أداء الشخصية وأن أكون عند حسن ظنهم.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.