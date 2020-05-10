شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسوورث يحتفل بعيد الأم مع والدته وصديقته بذكريات من رحلاتهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الممثل العالمي كريس هيمسوورث، على الاحتفال بعيد الأم الذي يوافق اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، بنشرصور مع والدته وصديقته عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.وظهرالنجم العالمي في الصورالتي نشرها برفقه صديقته ووالدته، وهما في دي رحلاتهما قبل تنفيذ العزل الصحي المنزلي الحالي بسبب إجراءات تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

في سياق آخر، قررت شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية، إعادة انتاج جزء ثاني جديد من فيلم الأكشن Extraction، بطولة النجم العالمي كريس هيمسوورث، بعد نجاحه بشكل كبير في حصد مشاهدات بالملايين عبر الشبكة الأمريكية.

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وأسدل الستار على الجزء الأول من فيلم Extraction، بعد تلقي هيمسوورث، بطلقة في رقبته من أحد الأطفال المرتزقة، بعد نجاحه في إنقاذ الصبي من وسط أكبر تاجر للمخدرات والسلاح في الهند، وسرعان ما سقط في المياه، لتنتقل الكاميرات للطفل بعد عدة أشهر وهو يسبح في إحدي حمامات السباحة، عقب نجاته، ويظهر في الخلفية ظلال لشخص ما يبدو أنه هيمسوورث الذي لم يفارق الحياة وعاد لاستكمال مهمة حماية الصبي الذي تعلق به في الجزء الأول.





فيلم Extraction، يدور حول تايلر ريك (كريس هيمسورث)، هو أحد الجنود المرتزقة الذي ينفذ مهامه بالسوق السوداء، والآن لديه مهمة جديدة، حيث يجب عليه إنقاذ ابن أحد أكبر المجرمين على أثر جرائم دولية، ولكن وسط العالم الخفي لتجار السلاح والمخدرات، فإن هذه المهمة الصعبة تكاد تكون مستحيلة، حيث تصبح حياة ريك والصبي في خطر طوال الوقت.

الفيلم الجديد يدور فى إطار إثارة وحركة وتشويق، ومن إخراج سام هارجراف، فيلم Extraction من إنتاج شركتي AGBO Films وTGIM Films, Inc.، وقام بالإنتاج كل من جو روسو، أنتوني روسو، مايك لاروكا، كريس هيمسورث، إريك جيتر، وبيتر شيورين.