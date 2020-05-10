نجوم العالم يستفيدون من الحجر المنزلى ويقدمون دروسا فنية احترافية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يبدو أن فترة الحجر المنزلي الذاتي جعلت الكثير من نجوم و مشاهير العالم لديهم الوقت الكافي لعرض خبراتهم كل منهم في مجاله و إعطاء دورات تدريبية لكل المعنين أو الراغبين في ذلك .
فحسب موقع " جاست جيرد " فإن " MasterClass " يتيح لأي شخص تطوير هوايته و التعلم الكثير من الخبرات و ذلك مع أكثر من 80 معلم من الطراز العالمي في مجالات مختلفة.
ويمكنك في الواقع تعلم التمثيل من عدد من أهم و أبرز الفائزين بجوائز الأوسكار مثل ناتالي بورتمان وصمويل آل جاكسون ، و تعلم الإخراج و صناعة الأفلام من المخرج العالمي مارتين سكورسيزي .
نجوم العالم
في حين من الممكن أن تتعلم الغناء من النجمة الأمريكية كريستينا أجوليرا ، والتنس من سيرينا ويليامز ، والطهي من جوردون رامزي ، و تعلم الأفكار الإ بداعية من آنا وينتور ، وتقنية الباليه من ميستي كوبلاند ، واستراتيجية الأعمال من شركة Bob Iger التابعة لشركة Disney.
و يتضمن كل فصل لكل جزئية للتعلم حوالي 20 درس بالفيديو مدة كل منهم 10 دقائق في المتوسط ، و كشف الموقع أن هذه الخدمة ليست مجانية لكنها باشتراك مقابل 180 دولار .
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