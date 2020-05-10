شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين لابنها فى عيد ميلاده : اعتمد على نفسك وروح طلع بطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

احتفلت النجمة صابرين بعيد ميلاد ابنها ونشرت صورة تجمعها بابنها، على صفحتها الخاصة على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “كل سنة وأنت أحن وأطيب وأجمل قلب في الدنيا يارب يحميك ويرزقك النجاح وأصدقاء بنقاء قلبك ويجعل حياتك مشرقه مثل ابتسامتك الجميلة”.

“بس أهم حاجة أوصيك بما إنك تميت ال١٦ سنه خلاص اعتمد علي نفسك بقي وروح طلع البطاقه يا حلو البطاقة مسئولية Happy birthday habib”.

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من ناحية أخرى صابرين تشارك في الماراثون الرمضاني بمسلسل “ليالينا 80”، بطولة غادة عادل، وإياد نصار، وخالد الصاوي، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، والمسلسل اجتماعى تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية.

ومسلسل “ليالينا” هو المسلسل الثانى على التوالى الذى يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سوياً مسلسل “بحر” للفنان ماجد المصرى على قناة الحياة العام الماضى وشارك فى بطولته دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة