- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب التكهنات بتعاون تايلور سويفت مع كاتي بيري فى أغنية "Daisies" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربط الصداقة بين النجمة العالمية تايلور سويفت والنجمة الشهيرة كاتي بيري وذلك منذ سنوات، ولذلك يتكهن بعض محبي و عشاقي النجمتين أن هناك تعاون مهم سيجمع النجمتين قريبا .
ففي العام الماضي ، قالت كاتي بيري إنها لن تستبعد التعاون المستقبلي مع تايلور سويفت ، و الآن أصبحت علاقة النجمتين أفضل من قبل ، وبعد إعلان كاتي بيري أمس عن استعداداها لإطلاق أغنيتها السينجل الجديد " Daisies " توقع الكثيرين مشاركة سويفت معها بهذه الاغنية، وجاءت توقعاتهم بسبب صورة نشرتها تايلورسويفت وهو ما وصفوه بانه " رابط " واضح ، حيث كانت سويفت ترتدي ملابس تحمل عدد من الورود الـ " Daisies " وهي نفس اسم أغنية كاتي بيري وهو ما جعل الكثيرين يجدون أنها مجرد إشارة للتعاون بين النجمتين .
يذكر أن كاتي بيري أعلنت أنها بصدد إطلاق أغنية سينجل جديدة تحمل " Daisies " و قد حددت بيري البالغة من العمر ( 35 عاما ) أن تطلقها يوم 15 مايو الجاري ، و أغنية " Daisies " هي واحدة من أغنيات ألبوم كاتي بيري الخامس و الذي يحمل اسم " KP5 " والمقرر أن يتم إطلاقه قريبا ، وقد نشرت كاتي بيري علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " الصورة الترويجية لأغنيتها الجديدة " Daisies " حيث ظهرت كاتي و هي تنظر لأعلي و تبتسم أثناء الاستلقاء وسط الزهور .
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على سبب التكهنات بتعاون تايلور سويفت مع كاتي بيري فى أغنية "Daisies" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.