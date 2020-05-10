شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب التكهنات بتعاون تايلور سويفت مع كاتي بيري فى أغنية "Daisies" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربط الصداقة بين النجمة العالمية تايلور سويفت والنجمة الشهيرة كاتي بيري وذلك منذ سنوات، ولذلك يتكهن بعض محبي و عشاقي النجمتين أن هناك تعاون مهم سيجمع النجمتين قريبا .

ففي العام الماضي ، قالت كاتي بيري إنها لن تستبعد التعاون المستقبلي مع تايلور سويفت ، و الآن أصبحت علاقة النجمتين أفضل من قبل ، وبعد إعلان كاتي بيري أمس عن استعداداها لإطلاق أغنيتها السينجل الجديد " Daisies " توقع الكثيرين مشاركة سويفت معها بهذه الاغنية، وجاءت توقعاتهم بسبب صورة نشرتها تايلورسويفت وهو ما وصفوه بانه " رابط " واضح ، حيث كانت سويفت ترتدي ملابس تحمل عدد من الورود الـ " Daisies " وهي نفس اسم أغنية كاتي بيري وهو ما جعل الكثيرين يجدون أنها مجرد إشارة للتعاون بين النجمتين .

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يذكر أن كاتي بيري أعلنت أنها بصدد إطلاق أغنية سينجل جديدة تحمل " Daisies " و قد حددت بيري البالغة من العمر ( 35 عاما ) أن تطلقها يوم 15 مايو الجاري ، و أغنية " Daisies " هي واحدة من أغنيات ألبوم كاتي بيري الخامس و الذي يحمل اسم " KP5 " والمقرر أن يتم إطلاقه قريبا ، وقد نشرت كاتي بيري علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " الصورة الترويجية لأغنيتها الجديدة " Daisies " حيث ظهرت كاتي و هي تنظر لأعلي و تبتسم أثناء الاستلقاء وسط الزهور .

صورة تايلور سويفت التي أثارت الجدل

كاتى بيرى