شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تحاول صوفي تورنر إخفاء ملامح حملها لتظل "جميلة " فى أذهان محبيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي جو جوناس قرر أن يكسر ملل الحجر المنزلي الذاتي بسبب تفشي وباء كورونا " COVID19 " و ذهب لنزهه مع زوجته النجمة الإنجليزية صوفي تورنر .

التقطت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور لجو جوناس ذو الـ ( 30 عاما ) و هو يتجول مع زوجته صوفي تورنر وهم ممسكين بيد بعضهم البعض في إنسينو بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الامريكية .



صوفي و جو صوفي و جو

وما لفت الأنظار أن صوفي تورنر البالغة من العمر ( 24 عاما ) ظهرت مرتدية ملابس فضفاضة للغاية و ذلك لكي تخفي علامات حملها الأول إضافة الي ارتدائها حذاء مريح يحمل شكل أرنب، و لم ينسي الزوجين وضع الأقنعة حفاظا علي صحتهم .

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و بمجرد أن ارتدت تورنر الملابس الفضفاضة توقع الكثيرين إنها فعلت ذلك بهدف المحافظة علي الصورة التي رسمها لها جمهورها فهي النجمة ذات الجسد الممشوق .

يذكر أن كشفت صوفي تورنر مؤخرا عن أول لقاء جمعها بزوجها المطرب جو جوناس، حيث قالت إنها تقابلت معه في حانة وإنها كانت تعتقد أنه متعدد العلاقات النسائية وكانت تخاف منه ، لذلك قامت بجمع كل أصدقائها الرجال وذهبت إلى لقائه ، وأوضحت تورنر أنها رقصت معه ثم اتخذا ركنا هادئا في البار وتحدثا لساعات طويلة وتغيرت وجهة نظهرها تجاه.



صوفي و جو (2)