شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة 16 من "ليالينا 80”.. إياد نصار يهدد غادة عادل بالقتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل "ليالينا" 80 بصدمة "مريم" غادة عادل من شك زوجها "هشام" إياد نصار بها، حول علاقتها بمديرها في العمل "مدحت" محمد الشقنقيري، حيث اعترفت له بأنه طلبها للزواج، فـثار جنونه لإحساسه بأنها تبتعد عنه أكثر بينما يحاول الاقتراب منها بكل مايستطيع.

وتذهب "مريم" غادة عادل إلى مديرية الأمن للإبلاغ عن زوجها، هشام "إياد نصار"، بعد علمها بعمله غير المشروع، وتجارة العملة لتتراجع عن ذلك بعد التفكير في ابنتهما، ويهددها هشام بالقتل بعد ما علم أنها ذهبت لتبلغ عنه، ويحاول "جلال" خالد الصاوى بمساعدة "جميلة" رنا رئيس ويعلمها الكثير ويوجهها لكيفيه القراءة والتثقف.

ويتذكر "مرتضى" محمد على رزق أوقاته وذكرياته الجميلة مع زوجته قبل أن يصل بينهما الخلاف وأن يفكر فى الزواج مرة أخرى، وفي ذلك الوقت تدبر له زوجته أمر غير متوقع.

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وتنتهى الحلقة بخطبة "فاطمة" هاجر الشرنوبى ابنة "رقية" صابرين وتستعيد "رقية" ذكرياتها مع زوجها الشهيد متمنية أن يكون بينهما فى هذه الليلة.

يذكر أن مسلسل "ليالينا 80" بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، حسني شتا، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح. إنتاج:تامر مرسي.وتدور أحداث في فترة الثمانينات، حيث ترصد الحياة الاجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.