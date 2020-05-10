الخميس.. مناجاة دينية برعاية الفنان محمد ثروت "لايف" على "يوتيوب"

في رحاب روحانيات شهر رمضان الكريم، يستعد الفنان القدير محمد ثروت لإحياء جلسة من الإنشاد الديني بالاشتراك مع مجموعة من المنشدين عن طريق تقنية "لايف"، وذلك من خلال موقع

الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يذاع الحفل يوم الخميس 14 مايو، في تمام الساعة الـ10 مساءً، بمشاركة الفنان أحمد سعد، ومجموعة من الأصوات البارزة في

عالم الابتهالات الدينية "مصطفى عاطف، محمود هلال، وائل الفشني، إيهاب يونس".

يذكر أن ثروت قام بحفلٍ مشابه في شهر أبريل الماضي، وحصل على نسبة مشاهدات عالية وصلت إلى أكثر من مليون مشاهدة على "يوتيوب"، واستمرت على مدار ساعة كاملة.