بهذه الكلمات المؤثرة توجهت جينيفر لوبيز لوالدتها في عيد الأم

ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة العالمية ​جينيفر لوبيز​ مجموعة من اللقطات لوالدتها، عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت جينيفر تعليقاً:"عيد أم سعيد إلى أمي وجميع الأمهات.. أمي ، شكراً جزيلاً لك لأنك صبورة جداً معي ، لجعلني أعتقد دائماً أنني أستطيع أن أفعل أي شيء أريد القيام به.. تلك البذور التي زرعتها جعلتني ما أنا عليه اليوم. كان هذا كل ما لديك".

يذكر أن تاريخ عيد الأم يختلف من دولة لأخرى، فمثلاً في لبنان والعالم العربي يكون اليوم الأول من فصل الربيع أي يوم 21 آذار/مارس، أما في النرويج فيحتفل به في 2 شباط/فبراير، في الأرجنتين فهو يوم 3 تشرين الأول/أكتوبر، وجنوب أفريقيا تحتفل به يوم 1 أيار/مايو، وفي الولايات المتحدة يكون الاحتفال في الأحد الثاني من شهر أيار/مايو من كل عام.