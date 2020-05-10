ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية صورتين لها من السوبرماركت، ملتزمةً بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، حيث كانت تضع الكمامة وترتدي القفازات.

وكتبت يارا تعليقاً ورد فيه :"وهَيْك كانت أوّل طَلعَه مِن بَعد الحَجر شويّة فواكه وشويّة خضارما فينا نستغني عنهم مين بيحكي مع الأكل والخضار والفواكه متلي شو رأيكم بهالتّفاحات؟؟؟".

كما أردفت أنها الخضار والفاكهة هي صيدليتها.

وكانت يارا قد وجّهت تحية الى الصليب الأحمر، لجهوده في مساعدة الناس حول العالم، بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر.

وكتبت يارا في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "مش بس اليوم بهالنهار اليوم العالمي للصليب الأحمر كلّ يوم إلكم ألف تحيّة حُبّ وإحترام وتقدير ونحنا كلّ يوم حدّكم متل ما إنتوا دايماً حدّنا الله يقوّيكم ويحميكم".

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كانت هذه تفاصيل خبر يارا لأول مرة خارج المنزل بعد الحجر...بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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