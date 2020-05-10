كريم فهمي يعازل زوجته على طريقته وعلى أنغام عمرو دياب

ميرنا وليد - بيروت - عبر الممثل المصري ​كريم فهمي​ عن حبه الكبير لزوجته، حيث نشر عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لصور له مع زوجته على أنغام أغنية "زي ما أنتي" ل​عمرو دياب​.

ووصف كريم في تعليقه زوجته بأنها مصدر إلهامه الوحيد.

وتجدر الإشارة أن كريم دائماً يعبر عن حبه لزوجته وينشر العديد من اللقطات له معها.

يذكر أن كريم فهمي يطل في السباق الرمضاني 2020 في مسلسل "ونحب تاني ليه" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، ‏وسوسن بدر، وكريم فهمي وسمر مرسي.



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