بعد إعلان زواجها للمرة ال 12.. تعرف علي أزواج غادة عبدالرازق السابقين

كتب امير فتحي في الأحد 10 مايو 2020 05:03 مساءً - أكدت الفنانة غادة عبدالرازق خبر زواجها منذ أيام قليلة من “هيثم زنيتا” مدير تصوير مسلسلها “سلطانة المعز”، والذي يشارك في الموسم الرمضاني هذا العام 2020، ليكون هذا الزواج رقم 12 في حياتها

حيث أن البدايات بين عبد الرازق وزنيتا كانت من خلال تعاونهما في مسلسل “حكاية حياة” الذي تم طرحه في رمضان 2013، وخرجت الشائعات تفيد بارتباطهما ولكنها نفت ذلك وقتها، لتعود منذ عدة أيام الأخبار من جديد حولهما، وفي هذه المرة أعلنت عبد الرازق عن صحة الخبر من خلال تصريح صحفي، قالت فيه : “فعلا خبر جوازي من هيثم صحيح ومتشكرة جدا على التهاني”

وفيما يلي سوف نكشف بعض هوّيات أزواج غادة عبد الرازق علي مدار 38 عامًا، وزيجتها التي سبق وأعلنت عنها خلال اللقاءات التلفزيونية، وبلغ عددهم 11 زيجة.

غادة عبد الرازق و رجل الأعمال السعودي عادل قزاز

كانت أولى زيجات غادة عبد الرازق وهي في الـ17 من عمرها، من رجل الأعمال السعودي “عادل قزاز” والد ابنتها الوحيدة “روتانا” إلا أن هذه الزيجة انتهت بالطلاق بعد استمرارها نحو سبع سنوات.

روتانا إبنة غادة عبد الرازق مع عادل قزاز والدها وزوج والدتها الأول

أما عن الزواج الثانى لغادة عبد الرازق فقد إنتهي لفارق السن الكبير بينها وبين زوجها حيث صرحت بأنها طالما شعرت معه أنه يشبه والدها، وليس زوجها ، فأنفصلت عنه

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أما زيجتها الثالثه عام 2002 فكانت من رجل أعمال يدعي حلمى سرحان، وقد أنتهت بعد أقل من عام من الزواج، بسبب أنشغالها بالأعمال الفنية

غادة عبد الرازق مع زوجها الرابع المنتج الفنى وليد التابعي

تزوجت عبد الرازق للمرة الرابعة عرفيا في بادئ الأمر ثم تحول إلي رسمى من المنتج الفنى “وليد التابعي” الذي أنتج لها فيلمين،”أزمة شرف” و”90 دقيقة”، وتم الطلاق أكثر من مرة وآخرهم كانت عام 2009 ،وذلك بالتزامن مع قرار حبسه في قضية شيك بدون رصيد

غادة عبد الرازق وزوجها الخامس الإعلامى محمد فودة

ثم تزوجت للمرة الخامسة من الإعلامي محمد فودة عام 2011، بعد زواج إبنتها روتانا، و إنفصلت عنه أيضاً أكثر من مرة وآخرهم كان عام 2015.

واعترفت غادة عبد الرازق بشكل صريح في أحد اللقاءات التليفزيونية بزيجاتها الـ11 وكشفت في لقاءات .أخري عن هويات 5 من أزواجها فقط، فيما لم تعرف أسماء باقي الازواج