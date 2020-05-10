شاهد .. أحدث ظهور لإبن بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين

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كتب امير فتحي في الأحد 10 مايو 2020 05:03 مساءً - نشرت الفنانة التركية ” فهرية أفجين ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وذلك بمناسبة احتفال تركيا بعيد الأم الذي يوافق اليوم 10 مايو .
وظهرت في الصور فهرية أفيجين برفقة إبنها ” راكان ” وهي تحمله وتلعب معه في خطوة لا تقدم عليها كثيرا حيث تحرص هي وزوجها ” بوراك أوزجيفيت ” على إخفاء إبنهما عن الأضواء .
وكتبت فهرية في تعليقها على الصور لطفلها : ” حبي ” باللغة الفرنسية .
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