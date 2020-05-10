كتب امير فتحي في الأحد 10 مايو 2020 05:03 مساءً - نشرت الفنانة التونسية ” لطيفة ” تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” عبرت من خلالها عن حنينها وإفتقادها لوطنها تونس . فكتبت قائلة : ” الحنين إلى تونس يبكيني بدموع تغلبني”. وتابعت : ” الحنين إلى تونس وناسها وريحة رمضان فى شوارعها ومحلاتها يبكيني بدموع تغلبني ” .

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كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة في رسالة مؤثرة : الدموع تغلبني “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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