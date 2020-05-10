كتب امير فتحي في الأحد 10 مايو 2020 05:03 مساءً - نشرت ” رشا شيحة ” الشقيقة الكبري للفنانة ” هنا شيحة ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” . وظهرت رشا شيحة برفقة هنا في الصورة واللاتي كانوا فيها في مرحلة الطفولة . وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير مشيدين بجمالهن في الصغر والكبر . يذكر أن رشا شيحة هي شقيقة كلا من الفنانات حلا وهنا ومايا شيحة .

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. صورة نادرة للفنانة ” هنا شيحة ” من طفولتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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