دولة عربية تعلن عن إصابة 35 من الطاقم الطبي لأحد المستشفيات بفيروس كورونا

كتب امير فتحي في الأحد 10 مايو 2020 05:03 مساءً - أعلن ” إبراهيم الزيات ” عضو مجلس النقابة العامة للأطباء في مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن إصابة 35 من الطاقم الطبي بمستشفى الزهراء التابع لجامعة الأزهر بفيروس كورونا المستجد .
فكتب في منشور له قائلا : ” نتائج التحاليل أكدت إصابة 35 من أفراد الطاقم الطبي بمستشفى الزهراء الجامعي بفيروس كورونا ” .
وتابع : ” تم إجراء 50 مسحة للأطباء العاملين بالمستشفى التابعة لجامعة الأزهر وأظهرت النتائج إيجابية 35 منهم ” .
وأشار الدكتور إبراهيم الزيات إلى أنه من بين المصابين قيادات بكلية الطب بجامعة الأزهر والمستشفى وعميدة كلية الطب بالأزهر بنات ومدير الشؤون العلاجية ومديرة العيادات بالإضافة إلى 17 طبيب وطبيبة .
كما أضاف إنه تم حجز المصابين في العزل بمستشفى الأزهر التخصصي .
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