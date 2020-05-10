بريانكا شوبرا تتذكر ريشي كابور: كان مؤدبا وشغوفا

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تذكرت النجمة الكبيرة بريانكا شوبرا الفنان الراحل ريشي كابور كتبت الممثلة أن الممثل الراحل بنى سيرة مهنية لامعة، وصنع إرثه الخاص، وجعل الوقوع في الحب يبدو سهلا.

في صباح 30 أبريل، استيقظت بوليوود على أخبار محزنة عن وفاة الممثل المخضرم ريشي كابور المفاجئ، في مستشفى HN Reliance Hospital في مومباي، وبمجرد ظهور أنباء وفاته، بدأت حالة من الحزن تعم الوسط الفني.

شوبرا، التي عملت مع ريشي كابور في فيلم Agneepath لعام 2012، قامت برثائه عبر كلمة لمجلة TIME، في ذكرى الممثل الراحل.

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كتبت الممثلة في رثائها “منذ دوره الأول في فيلم بوبي عام 1973، استطاع أن يستولى على قلوبنا، مستهلًا حقبة جديدة من الرومانسية في الأفلام الهندية.

وأضافت “تميز ببراعة وكان بطلا كان مؤذياً، ومتمرداً، وشغوفاً - وجعل الوقوع في الحب يبدو سهلاً للغاية ومن ثم في متناول أيدينا، ما الذي جعل حب ريشي كابور مختلفًا؟ كان لديه شغف كبير”. وأوضحت أيضًا أن كابور جعل مشجعيه ومشاهديه يريدون أن يقفزوا من حوله وينضموا إليه عندما يرقص.

يتحدث عن الجزء الأخير من مهنة ريشي كابور ودوره في Agneepath، كتبت بريانكا، “بدأ في تجربة أدواره، حيث أخذ شخصيات بعيدة جدًا عن تلك التي كانت في أفلامه السابقة. كان لي شرف العمل معه في Agneepath، الذي لعب فيه شخصية شرسة وممنوعة، شخص يكرهه بدلاً من الحب، لن تتم تجربة تنوع هذا الرجل العبقري مرة أخرى”.

ولفتت نجمة “مارس كوم” بريانكا أن تقديم الدعم العاطفي لعائلة ريشي كابور وزوجته نيتو كابور ورانبير وريديما، “إن خسارة ريشي كابور هي نهاية حقبة السينما الهندية، لكن مساهمته في عالم الأفلام كانت وستظل دائمًا مصدر إلهام للأجيال القادمة، لعائلتك الجميلة، نيتو سيدتي، رضيمة ورانبير: العالم يحزن معك”.