بسبب الحجر.. لطيفة: الحنين يبكيني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة التونسية لطيفة على طول فترة الحجر المنزلي ووقف الطيران بين البلاد، وذلك للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

الفنانة التونسية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “الحنين إلى تونس وناسها وريحة رمضان فى شوارعها ومحلاتها يبكيني.. بدموع تغلبنى”.

يذك أنه مع انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول، كشفت الفنانة التونسية لطيفة من قبل تفاصيل خوفها الشديد من هذا المرض، خاصة بعد إصابتها بدور برد، خشيت أن يكون مرض “كورونا”.

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لطيفة كشفت تفاصيل ما فعلته، بقولها: “أنا صارلى اسبوع حابسه نفسي فى غرفتى ولابسه الماسك بالفلتر اخذت برد بسبب التكييف فى الاستوديو.. ولبست كل من فى البيت ماسك عشان امى.. يادوب اشوفها بالنهار واقعد معاها شويه فى البلكونة فى الشمس وادخل ثانى”.

وأضافت: “الحمدالله يارب خفيت واخذت ادويه وكل ماتتخيلوه من اعشاب.. واللى يكلمنى فى البيت نقله “#ماتقربليش.. والله موش حاخبى عليكم خفت شويه ولكن لما لقيت نفسي ولله الحمد اتحسنت وماعنديش حراره حمدت ربنا وصليت شكر لله.. ماحدش منكم يخاف من شوية برد يجيله”.

ونصحت لطيفة جمهورها باتباع ما فعلته، بقولها: ” لازم تعملوا زيى هاتوا كل مواد التعقيم وتلبسوا ماسك احتياطى بجد ولو احد اخذ برد يحاول يبعد نفسه عاللى حواليه. وطبعا اختصاصاتى ههههه التهوئة على طول والبخور والأعشاب”.