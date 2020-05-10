سيجارة والدة أصالة في في نهار رمضان تثير الجدل.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت النجمة السورية أصالة جدلاً كبيراً بين متابعيها على انستجرام بمقطع فيديو جديد نشرته، كشفت من خلاله عن غضب ابنها «آدم» من والدتها في الصباح.

أصالة كانت تسجل مقطع فيديو فوي، ظهرت فيه تلقي تحية الصباح على نجلها «علي»، متغزلة فيه بكلمات لطيفة، في الوقت الذي يظهر في الخلفية صراخ نجلها «آدم»، وبعفوية شديدة، كشفت الفنانة سبب هذا الصوت قائلة: «أدم معصب على والدتي لأنها دخنت سيجارة في الصباح».

كلمة أصافة العفوية أثارت حفيظة متابعيها الذين أعربوا عن استغرابهم من تدخين والدتها للسجائر في نهار شهر الصوم، في الوقت الذي هاجم عدد من النشطاء الفنانة السورية، ونصحوها بعدم مشاركة الفانز لتفاصيل حياتها الشخصية بهذا الأسلوب الذي يضع أفراد أسرتها في موقف محرج.

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يُذكر أن أصالة اعلنت يناير الماضي انفصالها رسمياً عن المخرج والمنتج طارق العريان، وذلك بعد زواج استمر لـ14 عاماً، وأثمر عن توأم هما«آدم وعلي»، وقد اثيرت شائعات قوية عن أسباب الانفصال، أبرزها، خيانة العريان للنجمة السورية، حيث صدم الخبر فانز أصالة وأصدقائها داخل الوسط الفني، نظراً لحالة العشق الكبيرة التي كانت تعيشها الفنانة السورية مع زوجها، ودائماً ما كانت تتحدث عنها في كافة لقاءاتها.

من ناحية أخرى، طرحت أصالة مؤخراً كليب جديد لأغنية خليجية بعنوان «شامخ»، وهو أول عمل فني تطرحه بعد انفصالها عن العريان، والأغنية من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبدالعزيز المعنى، وتوزيع منتصر محمد علي، والكليب من إخراج نهال نبيل.