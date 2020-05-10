ياسمين صبري لم تفقد الذاكرة وخططت للانتقام من زياد في «فرصة تانية»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شهد الحلقة السادسة عشر من مسلسل”فرصة تانية”، للنجمة المصرية ياسمين صبري، أحداث كثيرة، حيث انطلقت الأحداث بوصول زياد (أحمد مجدى) إلى الشركة ويتفاجأ بدعوة كريم (عمر الشناوى) الموظفين على خطبته من ملك (ياسمين صبرى) الأسبوع القادم، ليدخل زياد لملك فى مكتبها ويعاتبها على ما تفعله.

ويعاتب عبد الرحمن محمد أبو داود، ابنته ملك على تسرعها فى الخطوبة من كريم بعد فترة قصيرة من تركها لزياد، إلا أنها ترفض أى نصائح من أحد، ويترك زياد منزله ويذهب إلى شقته التى كان يجهزها لزواجه من ملك ليعيش فى عزلة، ويزوره صديقه كمال (أحمد الشامى) وشقيقه حسين وينصحاه بالتحدث وعدم الاستسلام ولكنها يبدو فاقد للأمل.

يقرر زياد الذهاب إلى ملك فى حفل الخطوبة وبمجرد دخوله يقف له وتسأله عن شعوره بعدما قررت الارتباط بشخص غيره، لتستعيد بعض الأحداث التى لم تكشفها الحلقات وهى أنها اتفقت مع كريم على التمثيل فى الخطوبة، كما فاجأت ملك الجميع بأنها لم تفقد الذاكرة من الأساس وأنها خططت لكل ذلك حتى تضع زياد فى نفس الموقف الذى عاشته، كما كشفت أنها تواجدت فى حفل زفاف ملك وريهام (أيتن عامر) وتعرضت للحادث فى طريق عودتها.

ويشارك في بطولة “فرصة تانية” ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده، ويعرض العمل على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.