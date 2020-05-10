تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد زوجته بسمة بوسيل بأغنية ورسالة رومانسية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري تامر حسني بعيد ميلاد زوجته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل برومانسية شديدة.

الفنان المصري نشر مقطع فيديو يجمع لقطات لزوجته على نغمات أغنيته “كل سنة وانت طيب”، وذلك على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.

تامر وجه تهنئة رومانسية لزوجته، بقوله: “كل سنة وانتي أغلى إنسانة في حياتي.. كل سنة وانتي حبيبتي كل سنة وانتي أجمل وأحن ماما ربنا يخليكي ليا ولأولادنا اللهم آمين”.

وكانت بسمة بوسيل قد نشرت مؤخرا مقطع فيديو وهي تغني أغنية مؤثرة لبلدها المغرب، وذلك بعد أن بعدت عنها طويلا بسبب توقف حركة الطيران في البلاد للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

بسمة أرفقت المقطع بتعليق، على حسابها على “انستجرام”، حيث كتبت: “و بلادي هي المرايا اللي كنشوف راسي فيها.. توحشت المغرب ودرت هاد الكوفر من حبي لهاد الاغنية.. تحية لخويا الكبير @hatimammor على أغانيه الرائعة والمميزة.. خليكم فالدار، تحيا بلادي، يا رب يحفظ المغرب و شعبها”.

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الفنان تامر حسني، زوج بسمة، حاول مواساة زوجته، بتعليق قال فيه: “عارف ان بلدك وحشاكي ووحشاني انا كمان والله احساسك رائع وانتي بتغني لبدك أغنيه جميله بالشكل دا اغنية حبيبي واخويا حاتم عمور ان شاء الله قريب هتروحي بلدك وهتطمني على كل اهلك تحيه كبيره من كل قلبي لشعب المغرب العظيم”.

بسمة ردت على كلام زوجها، قائلة: “فعلا وحشاني المغرب واهلها وكل تفاصيلها بس طول ما انا فحضنك عمري ما حسيت بغربة يا رب يحفظنا جميعا”.

يُذكر أن الفنانة بسمة بوسيل قد اعتزلت الغناء لإتمام زواجها من النجم المصري تامر حسني، الذي اشترط اعتزالها الفن.

تامر حسني وبسمة بوسيل أعلنا زواجهما، عام 2012، وقد رُزقا الثنائي بابنتهما «تاليا» 4 مايو 2013، ثم انجبا «أمايا» 3 مايو 2015، كما استقبل الزوجان ابنهما الثالث «آدم» أكتوبر 2018.

الزواج وانجاب 3 أبناء لتامر حسني، لم يمنع بسمة بوسيل من تجربة مجالات مهنية مختلفة، حيث اقتحمت مجال تصميم الأزياء واطلقت خط أزياء يحمل اسمها، بالإضافة لولعها بعالم التجميل.