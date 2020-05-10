ماذا قال أفضل لاعب في العالم عن محمد صلاح؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نال النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، العديد من الإشادات من نجوم العالم خلال الفترة الماضية بعد تقديمه مستويات رائعة مع فريقه ومنتخب بلاده.

النجم الإيطالي السابق فابيو كانافارو البالغ من العمر 46 عاما، أشاد خلال لقاء صحفي بإمكانيات الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول.

كانافارو قال في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”، إذا كان لديك ميسي أو رونالدو، فإنك تبدأ أي مباراة متقدما بهدف، ولكنني أحترم كثيرا محمد صلاح، لقد تغير كثيرا في ليفربول، في السنوات الثلاث الماضية.

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النجم المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2006 بعد تتويجه مع منتخب بلاده بكأس العالم في العام ذاته، أضاف: صلاح يشبه الآلة، إنه لاعب يريد أي مدرب تدريبه، لأنه يستطيع الدفاع والهجوم، ولا يترك أي شيء على أرض الملعب.. لا يستسلم أبدا.

صلاح نجح في التألق بشكل كبير مع ليفربول خلال المواسم الثلاثة التي شارك فيها مع “الريدز” وتوج مع الفريق بـ3 ألقاب، أهمها دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وحقق لقب هداف “البريميرليج” في الموسمين الماضيين.

يذكر أن صلاح سجل 20 هدفا في 40 مباراة خاضها مع “الريدز” بمختلف المسابقات هذا الموسم.