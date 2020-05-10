عاصي الحلاني في المرتبة الأولى بـ”بعشقك”

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متابعة بتجــــــــرد: بدأ فارس الغناء العربي عاصي الحلاني يحصد أصداء أغنيته الجديدة باللهجة المصرية “بعشقك”، بعد أيام قليلة على طرحها عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.
وتصدّرت الأغنية المرتبة الأولى عبر تطبيق “هواوي ميوزك” في فئة “توب الموسيقى العربية”.
كما حقق كليب أغنية “بعشقك” أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد أربعة أيام على طرحه عبر قناة شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات في موقع “يوتيوب”.
أغنية “بعشفك” من كلمات ايهاب عبد العظيم وألحان محمد عبيه وتوزيع طوني سابا، أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره في منزل عاصي الحلاني خلال فترة الحجر المنزلي مؤخرًا.
تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني يظهر في الكليب في جو عائلي بإمتياز مع زوجته السيدة كوليت وأبنائهما ماريتا ودانا والوليد، حيث تم تصوير بعض اللقطات عن طريق الهاتف إضافة إلى التصوير السينمائي.
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