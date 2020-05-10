تبيّن أنه مخمور.. بوراك دينيز يصدم سائق دراجة بسيارته في إسطنبول

متابعة بتجــــــــرد: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي السبت، مقطع فيديو يظهر لحظة اصطدام سيارة الممثل التركي الشهير “بوراك دينيز” بدرّاجة نارية أثناء قيادته في أحد شوارع منطقة أرناؤوط كوي بمدينة إسطنبول.
وبحسب محطات تلفزيونية ووسائل إعلام تركية، فإنَّ كاميرات المراقبة رصدت لحظة اصطدام سيارة بوراك (بطل مسلسل حكايتنا) بسائق الدراجة النارية، الأمر الذي دفع الشرطة بالتوجه إلى موقع الحادث على الفور، ليكتشفوا أن الممثل التركي كان يقود سيارته تحت تأثير الكحول.
وأشارت الصحف إلى أن سائق الدراجة كان يُعاني من الآم خفيفة في كتفه ولكنه رفض الذهاب إلى المستشفى في ظل الأوضاع التي تعيشها تركيا بسبب فيروس كورونا، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك تم اقتياد النجم الشاب إلى مركز الشرطة.
وأضافت أنه تم تحرير ضبطٍ بحقه وإيقافه في المركز الأمني لساعات إلى جانب سحب رخصة قيادته لمدة 6 أشهر، وذلك لمخالفته إحدى أهم قواعد السير، وهي عدم القيادة تحت تأثير الكحول.
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