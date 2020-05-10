ماريا كاري تنعي صديقها بعد وفاته لأسباب لم تعلن بعد

متابعة بتجــــــــــرد: عبّرت الفنانة العالمية ماريا كاري عن حزنها الشديد بوفاة صديقها أندري هارل البالغ من العمر 59 عاماَ، وهو مؤسس شركة Uptown Records. وغرّدت عبر حسابها بالقول: ”قلبي يتحطّم ولا يمكنني أن أوقف بكائي. كان صديقاً عزيزاً وسأفتقده دائماً“. إشارة الى أنّ مجلة Variety أعلنت أنّ سبب وفاته ليس معروفاً بعد.

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