ليدي غاغا تعلن موعد إطلاق ألبومها الجديد “كروماتيكا”

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت النجمة العالمية ليدي غاغا أنّها ستطرح ألبومها السادس ”كروماتيكا“ في 29 أيار الجاري، وذلك بعد طول انتظار وتأجيل بسبب فيروس كورونا.
ويضم الألبوم الجديد 12 عملاً من بينها تعاونات مع الفنان البريطاني إلتون جون، والأميركية آريانا غراندي، بالإضافة الى الفرقة الكورية الجنوبية Blackpink.
كما يحتوي الألبوم على الأغنية المنفردة Stupid Love التي احتلت المرتبة الخامسة على قائمة ”بيلبورد“ لأكثر الأغانيات استماعاً وتحميلاً.
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