أحدث ظهور لـ هازال كايا مع طفلها الوحيد

متابعة بتجـــــــــرد: تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي المهتمون بمشاهير تركيا صورة للممثلة التركية الشابة هازال كايا، لم يتّضح ما إذا كانت حديثة أم التقطت لها منذ فترة.

ونالت الصورة المرفقة لكايا اهتماماً من المتابعين بعدما ظهرت فيها مع طفلها فكرت علي الذي أنجبته خلال العام 2019.

والجدير بالذكر أن كايا تطلّ يومياً عبر شاشة mtv في مسلسل “حكايتنا” مع الممثل التركي بوراك دنيز في إطار قصة مشوّقة وبأحداث رومانسية وكوميدية ومؤثرة في آنٍ. تتابعون “حكايتنا” يومياً عند الساعة السادسة مساء طيلة شهر رمضان المبارك.