مليون دولار من مؤسسة روجيه فيدرر لأولاد أفريقيا

متابعة بتجـــــــرد: تبرعت مؤسسة روجيه فيدرر بمليون دولار لصالح توفير مواد غذائية لـ64 ألف طفل وعائلاتهم عن طريق شركائها في إفريقيا بينما لا تزال المدارس مغلقة. وأكد لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر الذي تنحدر والدته لينيت من أصول جنوب إفريقية عبر تويتر “يجب أن نتحد الآن أكثر من أي وقت مضى لمساعدة الأسر الأشد احتياجا”. وتعمل المؤسسة وفقا لموقعها الإلكتروني على دعم المشروعات التعليمية الجارية في إفريقيا الجنوبية وسويسرا، تركز البرامج القائمة في إفريقيا على الارتقاء بجودة التعليم المبكر والأساسي وفي سويسرا على تعزيز الأنشطة خارج قاعات الدراسة للأطفال الذين يعانون الفقر.

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