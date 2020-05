وفاة ليسلي بوب مصممة ديكور أفلام الأبطال الخارقين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت ليسلي بوب مصممة ديكور سلسلة أفلام الأبطال الخارقين التي تضم "الرجل العنكبوت" و"كابتن أمريكا" و"أنتيمان" و"المنتقمون: نهاية اللعبة"، عن عمر 65 عاما، في منزلها بالبندقية.



ووفقا لموقع "هوليوود ريبورتر"، أعلنت صديقتها تريش جالاهير جلين أن بوب التي أجرت جراحة القلب في القلب فبراير الماضي توفيت، الأربعاء، في منزلها بالبندقية.

وتعرف بوب بتصميم ديكورأفلام من نوعية فيلم "سيبيسكيت"، الذي رشحها لجائزة الأوسكار عام 2003.

كما فازت بجائزة التميز من نقابة مديري الفنون عن أفلام Catch Me If You Can 2002 و Avengers: Endgame 2019.

وتم ترشيحها أيضا لجوائز النقابة عن أفلام Django Unchained2012 ، و Captain America: The Winter Solider عام 2014.

وبوب ولدت في 2 يونيو 1954، في بولينج جرين بولاية كنتاكي الأمريكية، وحصلت على درجة البكالوريوس من كلية أنطاكية في علم الأحياء، وانتقلت إلى مدينة نيويورك في عام 1979 لتبدء العمل في مجال صناعة الأفلام.

ومن أبرز أفلام بوب أيضا Carlito's Way، The Juror، Spider Man 3، The Amazing Spider-Ma ، Django Unchained.