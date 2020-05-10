أحمد حلمي يواجه "عزل كورونا" بـ"تمارين القطايف"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل الممثل المصري أحمد حلمي ممارسة قفشاته الكوميدية الساخرة، حتى وهو على مواقع التواصل الاجتماعي بعيدا عن الشاشة، حيث نشر فيديو عبر حسابه على "أنستقرام"، وهو يؤدي تمارين رياضية على أسماء بعض الأكلات مستغلا فترة العزل المنزلي التي يعيشها الجميع بسبب تفشي فيروس كورونا.
وظهر حلمي خلال الفيديو يحمل أثقالا مرددا أسماء أكلات مثل "فتة بالموزة، محشي ورق عنب، كوارع، مكرونة بشاميل، بسبوسة، كنافة بالقشطة"، بينما كتب بجوارها "تمارين القطايف".
ونشر حلمي الشهر الماضي فيديو ساخرا أيضا ظهر خلاله بصحبة أولاده وهم يلعبون في المنزل معلقا: "اقعدوا في البيت هتستمتعوا وهتكتشفوا أولادكم، أنا لابس الروب بتاع محسن بيه وقاعد في البيت مش متضايق خالص".
وأضاف: "اتعلمت حاجات كتير اتعلمت أعمل كيك وأعمل كبدة وبلف محشي، وعرفت حاجات كتير عن عيالي مكنتش عارفها".
يذكر أن آخر أعمال حلمي للسينما كان فيلم "خيال مآتة" وحقق إيرادات وصلت إلى 39 مليون جنيه، كما يعرض له حاليا إعلان لإحدى شركات الاتصالات، وحقق نجاحا كبيرا.
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