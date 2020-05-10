في عيد الأم الهندي.. نجوم ورثوا الموهبة من أمهاتهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يوافق يوم 10 مايو/أيار من كل عام عيد الأم الهندي، وكما هو الحال في الغرب، يتخذ الهنود هذا اليوم للاحتفاء بالأمهات، حيث يفكرون في الآلام والمصاعب التي واجهنها أثناء تربيتهم، ويستغلون هذا الاحتفال لتوجيه كل الشكر لأمهاتهم، وإرسال البطاقات وإعداد الوجبات لهن.

وفي ظل احتفالات نجوم بوليوود بأمهاتهم سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو بمشاركة لحظات عائلية خاصة في المنازل نعرض قائمة ببعض الفنانين الذين ورثوا النجومية عن أمهاتهم وأثبتوا عن جدارة واستحقاق أن الموهبة يمكن أن تورث..



1- سارة علي خان وأمريتا سينج





بدأت سارة مشوارها الفني عام 2018 من خلال فيلم كيدرناث بمشاركة النجم سوشانت سينغ راجبوت ورغم أنها تمتلك ملامح والدتها بشكل كبير خاصة في أول ظهور للنجمة أمريتا سينج من خلال فيلم بيتاب عام 1983 مع النجم صني ليون إلا أن سارة أثبتت أنها ورثت أيضا موهبة والدتها وخفة ظلها على الشاشة.

2- جانهفي كابور وسريديفي





كان حلم الأسطورة سريديفي أن ترى طفلتها جانهفي تكمل مسيرتها الفنية ولكن حال حادث وفاتها دون ذلك، وبعد عام من وفاتها وتحديدا في 2018 بدأت جانهفي مشوارها الفني بفيلم دهاداك لتحصد جائزة أفضل وجه جديد للعام ومعه أمل المشاهدين بأن مشوار الأسطورة سريديفي سيستمر مع ابنتها حتى وإن كانت لا تحمل نفس ملامح والدتها.

3- شاهيد كابور وناليما عظيم





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هو الابن الأكبر لنجمة الجيل الذهبي لبوليوود ناليما عظيم التي كانت السبب في دخوله عالم الفن عام 2003 حيث كان شاهيد خجولا للغاية ولكن بفضل تشجيعها أصبح خلال 3 سنوات فقط من أهم فناني بوليوود وبعد وصوله إلى القمة لحق به شقيقه الأصغر إيشان عام 2018 من خلال فيلم دهاداك.





الابن الاصغر للنجمة جايا باتشان والأسطورة أميتاب باتشان، ورغم أنه تربى في عائلة فنية إلا أن جايا باتشان هي من شجعته بقوة لدخول الفن ومازالت الداعم الأساسي له رغم تعرضه لبعض الانتقادات حول أدواره وخلال إحدى المقابلات التلفزيونية صرح أبهيشيك بأن جايا باتشان هي أم عظيمة بقدر عظمتها كفنانة وبسببها أصبح يحلم بالتزوج من فنانة وبالفعل تزوج من النجمة إيشوريا راي عام 2007.

5- توينكل خانا وديمبيل كاباديا





توينكل خانا ورثت الشكل والموهبة معا من نجمة الجيل الذهبي ديمبيل كاباديا ورغم نجومية توينكل والسير على درب والدتها بتقديم أدوار رومانسية فارقة في حقبة التسعينيات مثل ميلا مع عامر خان وباداش مع شاروخان إلا أن زواجها بالنجم أكشاي كومار جعلها تتخلى عن النجومية وتصبح أما وزوجة ناجحة.

6- شرادها وشيفانجي كولهابوري

كانت تلقب بالمرة الحديدية منذ فيلمها الأول بارود عام 1976 نظرا لبراعتها في أدوار الحركة والاستعراض، وجاءت ابنتها الصغيرة شرادها عام 2010 لتعيد أمجاد والدتها وتصبح النجمة الأشهر في تقديم أدوار الحركة والاستعراض مثل ساهو مع برابهاس، و"باغي" مع تايجر شروف وأخيرا ستريت دانسر مع فارون دهافان، وهي المرشحة الأولي دائما لتلك الأدوار على الرغم من شدة المنافسة مع نجمات جيلها.