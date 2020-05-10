وفاة ليتل ريتشارد رائد موسيقى "الروك آند رول"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت مجلة رولينج ستون أن رائد موسيقى "الروك آند رول"، الأمريكي ليتل ريتشارد توفي، السبت، عن عمر ناهز 87 عاما.
وأثر ريتشارد، الموسيقي والمغني، في عدد كبير من الموسيقيين الذين فاقت شهرتهم شهرته في نهاية المطاف، وأكد نجله داني بينيمان وفاته لرولينج ستون، لكنه قال إن سبب الوفاة غير معروف.
وقال تشارلز جلين، عازف الجيتار في فرقته، لموقع (تي.إم.زد) المختص بأخبار المشاهير إن ريتشارد كان مريضا منذ شهرين وإنه توفي في منزله بولاية تينيسي الأمريكية محاطا بأخيه وأخته وابنه.
وأكد جلين لموقع (تي.إم.زد) أنه تحدث مع ريتشارد في 27 مارس/ آذار، وطلب منه المغني أن يزوره، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب فيروس كورونا، وأضاف أن ريتشارد كان بمثابة الأب له.
واشتهر ريتشارد في الخمسينيات وأوائل الستينيات بأغان عدة منها "توتي فروتي" و"لونج تال سالي".
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