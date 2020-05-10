خاص- هذا المسلسل التركي يكتسح شبكة نتفليكس

بيرلا جعجع: في عام 2018، انتجت شبكة نتفليكس العالمية اول مسلسل تركي بعنوان “المحافظ” أو The Protector.

اللافت أن المسلسل نال المرتبة العاشرة بين خمسة ملايين مشروع من كل أنحاء العالم، وهذا ان دلّ على شيء يدل على نجاح العمل التركي وجماهيريته في كل العالم حيث يعتبر هذا الرقم الأعلى الذي يتم تسجيله.

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أما بطلة مسلسل The Protector الممثلة التركية آيتشا آيشين توران أو Ayca Aysin Turan احتلت المرتبة 42 بين 11 مليون ممثل حول العالم وفي تركيا احتلت المرتبة الاولى.

لا بد من الإشارة الى ان مسلسل The Protector أو “المحافظ” وبالتركي Hakan: Muhafız‏ هو مسلسل خيالي مشوق، من إنتاج شركة O3 Medya لصالح شبكة نتفليكس، من بطولة شاتاي أولسوي، آيتشا آيشين توران، هازار إيرجوتشلو، وتدور أحداث المسلسل في مدينة إسطنبول التي تُحتَل من قبل قوى الشر التي أصبحت تسيطر على البلاد، لكن يوجد أمل واحد، رجل واحد، هو الحارس أو المحافظ، رجل يطلق عليه “هاكان المحافظ”، الذي سينقذ الوطن من قوى الشر المسيطرة عليه.

ترجمة موقع الخليج 365