تامر حسني في منشور مفاجئ عن زوجته.. ويُشعل انستغرام

احتفل الفنان المصري تامر حسني بعيد ميلاد زوجته الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، الذي يصادف اليوم في 10 مايو من كل عام.

ونشر تامر فيديو تضمن مجموعة صور لبسمة موجهاً لها المعايدة وكتب: “كل سنه وانت اغلى انسانه في حياتي كل سنه وانت حبيبتي كل سنه وانت أجمل وأحن ماما ربنا يخليك ليّ ولأولادنا اللهم آمين”.

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تامر كان قد تزوج بسمة في عام 2012، وفي ايار 2013 رزقا بمولودتهما الأولى تاليا، وفي نيسان 2015 رزقا بمولودتهما الثانية أمايا، أما في تشرين الأول 2018 رُزقا بمولودهما الثالث آدم.

نذكر ان تامر وبسمة دائماً ما يعبران عن حبهما لبعضهما أمام كل الجمهور، حيث يدعمان بعضهما في كل أعمالهما الجديدة، بالاضافة الى الرومانسية التي تطغى على تعليقاتهما الموجهة الى بعضهما البعض.

نذكر أن آخر أعمال تامر حسنى، الغناء ضمن أوبريت “أنت أقوى” بمشاركة النجوم: محمد منير، سميرة سعيد، صابر الرباعى، وائل جسار، كارول سماحة، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، إخراج الكليب لطارق العريان.