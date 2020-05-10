فهرية أفجان تنشر صورًا جديدة لطفلها كاران.. والجمهور: الولد سرّ أبيه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ليس بالأمر المستغرب أن تتمكن النجمة التركية فهرية أفجان، من أن تكون حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة تنشرها عبر حسابها على إنستغرام، خصوصاً إذا كانت هذه الصورة تجمعها بطفلها كاران الذي أكمل عامه الأول منذ حوالي شهر تقريباً.

وقامت النجمة التركية بنشر 4 صور تجمعها بطفلها، ظهرا فيها وهما يرتديان ثياباً من الجينز باللون الأزرق، من جلسة تصوير منزلية على ما يبدو، لتحصد إحدى هذه الصور أكثر من مليون وربع إعجاب خلال ساعتين فقط، وهو ما يعتبر كسراً للأرقام القياسية التي تحققها صور النجوم لحظة قيامهم بنشر صورة لهم.

وعلى الرغم من وصف الجمهور لتلك الصورة بالعديد من الأوصاف وإشارتهم إلى "الكاريزما المفرطة" التي يتمتع بها الطفل كاران، على حد قولهم، إلا أنَّ هناك أمراً آخرا لفت انتباههم وهو أن كاران ظهر في إحدى الصور عابس الوجه، مما جعل ملامح وجهه تكشف عن شبهه الكبير بوالده الممثل التركي بوراك أوزجيفيت، وأن "الولد سر أبيه" فعلاً كما يقول المثل.

هذه الصور التي نشرتها فهرية، جاءت بالتزامن مع عيد الأم الذي تحتفل فيه تركيا في العاشر من آيار/مايو من كل عام، وجاءت لتعبر فيها فهرية عن سعادتها لكونها تحتفل بهذا العيد للمرة الثانية مع طفلها.

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يُذكر أن الفنانة التركية لا تمل من مشاركة صورها وعائلتها أثناء هذه الفترة التي التزم فيها الكثيرون بالإقامة في منازلهم كإجراء احترازي لوقف تفشي فيروس كورونا، حيث تفاجئ الجمهور بين اليوم والآخر بنشر صورةٍ لها تبرز فيها جمالها الطبيعي.

وكانت النجمة قد تغنت بتصدر مسلسل "المؤسس عثمان"، الذي يلعب بطولته زوجها نسب المشاهدات في تركيا، إذ نال العمل ما يفوق العشرين بالمئة، ما يعني أنه أصبح قريبًا من كسر الرقم القياسي الذي يحتفظ به مسلسل "العشق الممنوع" منذ ١٠ سنوات، والذي تجاوزت نسب مشاهداته الـ ٢٥ بالمئة.

واكتسح بوراك جميع منافسيه، ما جعل زوجته فهرية أفجان تحتفل بنجاحه الكبير وتصفه بالممثل الأول والأكثر نجاحًا في تركيا، قائلةً: "لكل من يشكك بأنه الأول، نسب المشاهدات حددت ذلك، بوراك يكسر كل الأرقام ويثبت أنه الأفضل في قلوب الأتراك".

وأضافت: "مبروك حبيبي، لا شك أنك سعيد للغاية، وأخيرًا يمكنك أن تصرخ بأعلى صوتك تفتخر بهذا الإنجاز الذي تستحقه".